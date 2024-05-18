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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір L, №1 - Харків (351778) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
433,63
Економія: -0,10 грн
433,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
432,18
Економія: -2,28 грн
429,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
432,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
433,11
Економія: -3,13 грн
429,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
428,72
Економія: -0,93 грн
427,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
433,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
428,86 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
434,84
Економія: -6,71 грн
428,13 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
435,82
Економія: -5,43 грн
430,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
434,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
430,97
Економія: -1,86 грн
429,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 44-А
Всього: упаковка (1)
435,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
434,03
Економія: -4,68 грн
429,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (1)
432,46
Економія: -1,49 грн
430,97 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
429,90
Економія: -0,51 грн
429,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 21
Всього: упаковка (1)
434,79 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
Всього: упаковка (1)
432,58
Економія: -4,91 грн
427,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
Всього: упаковка (1)
435,05
Економія: -7,48 грн
427,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
431,68
Економія: -3,06 грн
428,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
431,50 грн