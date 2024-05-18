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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7035 розмір L, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (351778) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
434,54
Економія: -5,00 грн
429,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
434,69
Економія: -1,06 грн
433,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
435,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
431,59
Економія: -3,68 грн
427,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
433,23
Економія: -2,49 грн
430,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
430,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
435,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
435,04 грн
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
434,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
432,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
432,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Незалежності, 44-А
Всього: упаковка (1)
434,38
Економія: -2,62 грн
431,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
430,91
Економія: -2,84 грн
428,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
435,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
Всього: упаковка (1)
436,10
Економія: -0,24 грн
435,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
434,90
Економія: -0,92 грн
433,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
435,93 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
Всього: упаковка (1)
434,81
Економія: -5,47 грн
429,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (1)
432,97
Економія: -4,44 грн
428,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
429,29 грн