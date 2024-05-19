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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір L, білий, №1 - Львів (147399) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
363,85
Економія: -51,49 грн
312,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
344,43
Економія: -13,53 грн
330,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
370,77
Економія: -58,47 грн
312,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -36,86 грн
297,13 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (1)
316,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
318,28
Економія: -3,39 грн
314,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
389,37
Економія: -32,07 грн
357,30 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
316,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
269,44
Економія: -3,80 грн
265,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (12)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
356,39
Економія: -0,13 грн
356,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
387,25
Економія: -39,46 грн
347,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Весняна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
349,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
391,18
Економія: -18,05 грн
373,13 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Волі, 7
Всього: упаковка (1)
315,46
Економія: -2,19 грн
313,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Винниченка, 6
Всього: упаковка (1)
269,28
Економія: -4,84 грн
264,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
316,66
Економія: -1,58 грн
315,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
317,92 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (1)
350,13
Економія: -6,22 грн
343,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225-А
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн