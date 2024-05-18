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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА валик універсальний-М 3,5 Ag, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (179635) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
781,00
Економія: -89,00 грн
692,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
783,00
Економія: -102,00 грн
681,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
729,00
Економія: -48,00 грн
681,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
770,00
Економія: -89,00 грн
681,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (4)
770,00
Економія: -89,00 грн
681,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
766,00
Економія: -51,00 грн
715,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
766,00
Економія: -51,00 грн
715,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
795,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
795,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
795,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
795,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
645,00 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, просп. Миру, 69
Всього: упаковка (1)
819,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (2)
1028,90 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом