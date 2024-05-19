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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА м'ячик голчастий, 4 Ag, №1 - Львів (177972) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
581,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
591,32
Економія: -71,36 грн
519,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (2)
641,44
Економія: -107,16 грн
534,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
593,34
Економія: -61,26 грн
532,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (2)
591,09
Економія: -56,24 грн
534,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
604,98
Економія: -72,90 грн
532,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
610,14
Економія: -75,71 грн
534,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
640,40
Економія: -106,12 грн
534,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
631,09
Економія: -96,81 грн
534,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
615,75
Економія: -81,03 грн
534,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
593,19
Економія: -58,31 грн
534,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
573,83
Економія: -39,18 грн
534,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (2)
602,65
Економія: -68,16 грн
534,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
585,47
Економія: -53,78 грн
531,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
583,45
Економія: -48,35 грн
535,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (2)
558,32
Економія: -73,67 грн
484,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
569,99
Економія: -40,12 грн
529,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
573,51
Економія: -40,10 грн
533,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
579,36
Економія: -50,77 грн
528,59 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
640,60 грн