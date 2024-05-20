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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Спутник плюс 5,8 Ag, №1 - Запоріжжя (190486) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
288,29
Економія: -26,35 грн
261,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
306,72
Економія: -45,09 грн
261,63 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
275,65
Економія: -21,08 грн
254,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (2)
232,45
Економія: -18,80 грн
213,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
233,86
Економія: -24,95 грн
208,91 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
285,30 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
285,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
250,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
250,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
285,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
250,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
288,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
248,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
250,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
254,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
267,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шабо, вул. Центральна, 65-А
Всього: упаковка (1)
299,00 грн