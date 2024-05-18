Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняАплікаториаплікатори ЛяпкоАПЛІКАТОРИ ЛЯПКАЦіни в аптеках

АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Спутник плюс 5,8 Ag, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (190486) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
307,39
Економія: -45,76 грн
261,63 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
275,47
Економія: -20,90 грн
254,57 грн
В інших містах:
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
284,21
Економія: -22,27 грн
261,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (2)
225,60
Економія: -11,95 грн
213,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
230,19
Економія: -21,28 грн
208,91 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
288,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
285,30 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
285,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
250,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
250,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
285,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
250,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
270,23
Економія: -25,08 грн
245,15 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
297,36
Економія: -53,88 грн
243,48 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
248,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
250,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
254,90 грн