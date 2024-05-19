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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ низькі, №50 - Київ (229474) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (4)
46,07
Економія: -5,80 грн
40,27 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
43,52
Економія: -3,27 грн
40,25 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
46,04
Економія: -5,80 грн
40,24 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (2)
45,10
Економія: -3,38 грн
41,72 грн
В інших містах:
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (4)
43,50
Економія: -3,26 грн
40,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (2)
37,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Всього: упаковка (2)
39,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
Всього: упаковка (1)
38,34 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: низькі (33)
45,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом