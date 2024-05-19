БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ низькі, №50 - Київ (229474) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Аптека нц
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
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Всього: низькі (33)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом