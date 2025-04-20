Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
65,90
Економія при броні: -2,81 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.0 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 054/S 250 мл №1
Royal King Infant Products
67,75
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
257.2 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
63,97
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
358.6 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
72,63
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
445.9 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 054/S 250 мл №1
Royal King Infant Products
73,49
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
519.2 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
68,60
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
524.1 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
75,21
Економія при броні: -3,67 грн