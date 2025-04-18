Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 054/S 250 мл №1
Royal King Infant Products
68,47
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
63,10
Економія при броні: -3,24 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
247.1 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
65,56
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
412.4 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 054/S 250 мл №1
Royal King Infant Products
72,57
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
552.7 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
73,77
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
569.7 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
70,11
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
726.5 км
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА PK 053/S 125 мл №1
Royal King Infant Products
75,14
Економія при броні: -3,60 грн