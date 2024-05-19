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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6 "Євро", еластичний, №1 - Київ (733821) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
878,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
739,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
739,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
878,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
878,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
878,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом