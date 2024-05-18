Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15 Всього: упаковка (1) 859,40 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Володимирець, вул. Будівельників, 3-А Всього: упаковка (1) 734,50 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Сокільники, вул. Стрийська, 20 Всього: упаковка (3) 939,00 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Львів, вул. Щирецька, 36 Всього: упаковка (1) 822,30 грн