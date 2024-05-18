Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для годуючих мамбандажі посляпологовіБАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 9 сірий "Євро", еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (476140) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
859,40 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Будівельників, 3-А
Всього: упаковка (1)
734,50 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (3)
939,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
822,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом