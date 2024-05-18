БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 9 сірий "Євро", еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (476140) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Будівельників, 3-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Щирецька, 36
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом