БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2023, розмір 6 сірий еластичний широкий, №1 - Одеса (463383) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, 12
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом