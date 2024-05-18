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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2023, розмір 6 сірий еластичний широкий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (463383) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
603,30
Економія: -89,40 грн
513,90 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (1)
709,20
Економія: -195,30 грн
513,90 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
Всього: упаковка (1)
505,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом