Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Рівне, вул. Бандери Степана, 49 Всього: упаковка (1) 621,06 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (1) 883,41 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Торчин, вул. Незалежності, 78 Всього: упаковка (1) 910,86 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 1 Всього: упаковка (1) 588,02 грн