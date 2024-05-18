БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2023, розмір 3 сірий еластичний широкий, №1 - Харків (434014) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом