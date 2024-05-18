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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2023, розмір 3 сірий еластичний широкий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (434014) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
883,41 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
621,06 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Всього: упаковка (1)
910,86 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
588,02 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом