БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 4, бежевий еластичний, №1 - Харків (175818) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
D.s.
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 64-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Максимовича, 9
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Свалява, вул. Головна, 55
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Миру, 71
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Берегове, пл. Кошута, 5