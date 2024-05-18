БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 3 "Євро", бежевий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (750099) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом