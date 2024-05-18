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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ артикул 14БДРН, №2 окружність стегон під животом 85-95 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (629770) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
358,00
Економія: -90,35 грн
267,65 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (1)
236,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (1)
372,10 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
426,90 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (1)
419,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (1)
258,60 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
372,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
352,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
283,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
380,90 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
367,80 грн
Аптека
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Зачинено
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
398,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Всього: упаковка (1)
261,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
409,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом