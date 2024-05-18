БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ артикул 14БДРН, №2 окружність стегон під животом 85-95 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (629770) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 37
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом