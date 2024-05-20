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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 3 (114) з ребрами жорсткості, №1 - Одеса (110159) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (1)
223,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99-Б
Всього: упаковка (1)
687,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
658,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
658,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
658,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
686,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
658,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
689,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
691,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
688,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
689,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
693,95 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
687,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
658,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом