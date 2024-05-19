БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 3 (114) з ребрами жорсткості, №1 - Львів (110159) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом