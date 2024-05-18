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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 3 (113) білий, №1 - Харків (108385) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
667,19 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
667,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
671,71 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
668,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
667,69 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
665,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
672,27 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борова, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
665,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
666,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (1)
664,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
670,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
666,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
666,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
672,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (2)
667,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
673,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (1)
672,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 129
Всього: упаковка (1)
672,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
664,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
671,32 грн