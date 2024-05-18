БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 3 (113) білий, №1 - Харків (108385) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борова, вул. Миру, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 129
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99