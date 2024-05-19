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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 2 (113) білий, №1 - Львів (108384) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
671,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
672,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (2)
667,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
667,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
670,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
672,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
672,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
665,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (1)
669,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
668,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 3
Всього: упаковка (1)
667,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
638,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
665,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
672,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
664,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
664,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (1)
670,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
665,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
664,38 грн