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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 2 (113) білий, №1 - Харків (108384) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
667,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
673,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
673,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
672,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (1)
638,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
664,53 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
668,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
665,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
665,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
666,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
664,38 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
665,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
667,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
667,38 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Всього: упаковка (1)
664,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (1)
670,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борова, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
638,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
664,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
669,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
664,48 грн