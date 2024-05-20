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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 1 (113) білий, №1 - Одеса (108382) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
627,04 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
626,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
627,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
355,41
Економія: -32,00 грн
323,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
628,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хорол, вул. Незалежності, 76/8
Всього: упаковка (1)
624,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (1)
622,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
Всього: упаковка (1)
629,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
628,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
629,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (1)
622,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
207,09
Економія: -36,26 грн
170,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (1)
628,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Всього: упаковка (1)
629,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
625,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
628,31 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
626,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
622,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
622,52 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
621,98 грн