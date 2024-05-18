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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 1 (113) білий, №1 - Харків (108382) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
626,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
622,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
626,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
630,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
622,52 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
621,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
628,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
630,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
625,79 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
628,90 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
625,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
628,41 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
626,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (2)
627,73 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Всього: упаковка (1)
629,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (1)
628,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Хорол, вул. Незалежності, 76/8
Всього: упаковка (1)
624,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
Всього: упаковка (1)
629,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
628,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
350,76
Економія: -27,35 грн
323,41 грн