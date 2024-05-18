БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 1 (113) білий, №1 - Харків (108382) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Хорол, вул. Незалежності, 76/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3