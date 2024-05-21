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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара середні, індивідуальна упаковка, №1 - Запоріжжя (135047) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (19)
8,30 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Всього: упаковка (18)
11,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Португальська, 2-А
Всього: упаковка (13)
11,30 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 33/44
Всього: упаковка (15)
12,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (10)
11,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 30
Всього: упаковка (14)
12,40 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (9)
13,20 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (9)
12,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: упаковка (21)
10,40 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (18)
10,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (70)
9,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (9)
11,50 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 26
Всього: упаковка (7)
10,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Всього: упаковка (13)
12,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (8)
11,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: упаковка (4)
11,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Всього: упаковка (16)
13,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (20)
11,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (5)
13,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (5)
11,60 грн