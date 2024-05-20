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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара середні, індивідуальна упаковка, №1 - Одеса (135047) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (19)
8,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: упаковка (21)
11,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (11)
11,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (5)
13,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Боярка, вул. Хрещатик, 83
Всього: упаковка (18)
12,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Португальська, 2-А
Всього: упаковка (13)
11,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (15)
12,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Всього: упаковка (13)
12,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Всього: упаковка (16)
13,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: упаковка (4)
11,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (5)
11,60 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 33/44
Всього: упаковка (15)
14,10 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Всього: упаковка (18)
11,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Урлівська, 30
Всього: упаковка (14)
12,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (10)
10,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (20)
11,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (10)
13,50 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (7)
12,80 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (9)
12,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (10)
13,20 грн