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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара середні, індивідуальна упаковка, №1 - Львів (135047) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Черняхів, вул. Франка Івана, 42
Всього: упаковка (96)
11,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (11)
11,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Всього: упаковка (8)
8,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (15)
12,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 83
Всього: упаковка (18)
12,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: упаковка (21)
10,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (14)
10,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (5)
13,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (12)
12,40 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (11)
10,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (13)
11,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Всього: упаковка (9)
14,10 грн
Лекафарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всього: упаковка (8)
12,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: упаковка (44)
11,80 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 20
Всього: упаковка (10)
11,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (10)
13,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (6)
13,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Всього: упаковка (16)
13,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Васильківська, 21
Всього: упаковка (13)
12,40 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (10)
10,10 грн