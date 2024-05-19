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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара середні, індивідуальна упаковка, №1 - Київ (135047) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (16)
11,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (7)
11,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (14)
11,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (20)
11,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (13)
13,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (10)
11,50 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (7)
12,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (8)
11,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (70)
9,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 26
Всього: упаковка (19)
12,70 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (10)
10,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (12)
11,40 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (9)
12,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (18)
10,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: упаковка (4)
11,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (9)
11,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (6)
11,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (10)
13,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (13)
13,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (44)
10,70 грн