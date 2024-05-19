БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара високі на зав'язках, №1 - Харків (105550) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (50)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (34)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (43)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Світ здоров'я зжс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каховська, 60
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (35)
Відчинено Цілодобово
Любешів, вул. Незалежності, 3
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом