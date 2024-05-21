БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 4 сірий висота 110 мм, №1 - Запоріжжя (475797) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сумська, 41/2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (1)
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Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
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Всього: упаковка (1)
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Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом