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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 80 мм, №1 - Харків (475794) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
520,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
520,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
517,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
519,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
518,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
521,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
520,36 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
517,16 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
363,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (2)
488,57
Економія: -1,77 грн
486,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом