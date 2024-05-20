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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест, №1 - Одеса (106235) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (2)
155,30 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
474,35
Економія: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (1)
485,50
Економія: -14,56 грн
470,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
485,50
Економія: -14,56 грн
470,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (4)
503,40
Економія: -15,10 грн
488,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
Всього: упаковка (1)
474,50
Економія: -14,24 грн
460,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
485,50
Економія: -14,56 грн
470,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
483,95
Економія: -14,52 грн
469,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (1)
503,45
Економія: -15,10 грн
488,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
483,95
Економія: -14,52 грн
469,43 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (2)
485,45
Економія: -14,56 грн
470,89 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
472,10
Економія: -14,16 грн
457,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (2)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
491,90
Економія: -14,76 грн
477,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (2)
483,95
Економія: -14,52 грн
469,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (2)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн