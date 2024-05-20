CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест, №1 - Одеса (106235) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Боярка, вул. Магістральна, 40
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Бориспіль, вул. Головатого, 30
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Київ, дорога Кільцева, 1
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Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
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Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Будь здоровий
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Білогородка, вул. Будівельників, 19
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Київ, шосе Харківське, 168
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Київ, вул. Здолбунівська, 4
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Київ, вул. Філатова Академіка, 7
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