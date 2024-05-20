АТОМЕР М'ЯТА ТА ЕВКАЛІПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ 150 мл, №1 - Запоріжжя (498971) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/3
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Студентська, 46
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлиш, вул. Центральна, 8
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 25-Б