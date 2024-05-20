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АТОМЕР М'ЯТА ТА ЕВКАЛІПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ 150 мл, №1 - Одеса (498971) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
283,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
286,81
Економія: -12,43 грн
274,38 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
297,75
Економія: -18,04 грн
279,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (1)
295,99
Економія: -24,30 грн
271,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (1)
185,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (1)
316,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (2)
240,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
277,54 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (1)
314,75 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
311,30
Економія: -71,30 грн
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/3
Всього: упаковка (3)
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
Всього: упаковка (1)
317,80
Економія: -77,80 грн
240,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Всього: упаковка (1)
263,80
Економія: -23,80 грн
240,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
Всього: упаковка (1)
310,90
Економія: -70,90 грн
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Студентська, 46
Всього: упаковка (1)
265,90
Економія: -25,90 грн
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлиш, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (1)
311,30
Економія: -71,30 грн
240,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
274,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
Всього: упаковка (1)
310,99
Економія: -39,30 грн
271,69 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 25-Б
Всього: упаковка (1)
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
263,80
Економія: -23,80 грн
240,00 грн