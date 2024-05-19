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АТОМЕР М'ЯТА ТА ЕВКАЛІПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ 150 мл, №1 - Львів (498971) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
332,99
Економія: -61,30 грн
271,69 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
253,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (2)
317,80
Економія: -77,80 грн
240,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Стрийська, 338
Всього: упаковка (1)
364,99
Економія: -93,30 грн
271,69 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 16
Всього: упаковка (1)
327,99
Економія: -56,30 грн
271,69 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2
Всього: упаковка (1)
282,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Валова, 11
Всього: упаковка (1)
343,99
Економія: -72,30 грн
271,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
187,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (1)
304,99
Економія: -33,30 грн
271,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
281,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
280,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 77-А
Всього: упаковка (1)
280,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
290,57
Економія: -16,19 грн
274,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
294,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
Всього: упаковка (1)
310,99
Економія: -39,30 грн
271,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Всього: упаковка (1)
278,52 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
305,99
Економія: -34,30 грн
271,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
Всього: упаковка (1)
278,96 грн