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АТОМЕР М'ЯТА ТА ЕВКАЛІПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ 150 мл, №1 - Харків (498971) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
280,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (12)
283,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
292,85
Економія: -18,47 грн
274,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
281,21 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
281,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (2)
292,63
Економія: -18,25 грн
274,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
283,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
296,73
Економія: -44,15 грн
252,58 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Всього: упаковка (2)
265,90
Економія: -25,90 грн
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: упаковка (1)
317,80
Економія: -77,80 грн
240,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
288,00
Економія: -13,37 грн
274,63 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
265,90
Економія: -25,90 грн
240,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
265,90
Економія: -25,90 грн
240,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
232,53
Економія: -10,97 грн
221,56 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
260,98
Економія: -28,20 грн
232,78 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (3)
271,13
Економія: -13,65 грн
257,48 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
234,19
Економія: -12,63 грн
221,56 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глобине, вул. Центральна, 271-Б
Всього: упаковка (1)
263,80
Економія: -23,80 грн
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 25-Б
Всього: упаковка (1)
240,00 грн