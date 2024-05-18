АТОМЕР М'ЯТА ТА ЕВКАЛІПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ 150 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (498971) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/3
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлиш, вул. Центральна, 8
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 25-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137