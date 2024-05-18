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АТОМЕР М'ЯТА ТА ЕВКАЛІПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ 150 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (498971) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
260,98
Економія: -28,20 грн
232,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
232,53
Економія: -10,97 грн
221,56 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
234,19
Економія: -12,63 грн
221,56 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
265,90
Економія: -25,90 грн
240,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
288,00
Економія: -13,37 грн
274,63 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
265,90
Економія: -25,90 грн
240,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (3)
271,13
Економія: -13,65 грн
257,48 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: упаковка (1)
317,80
Економія: -77,80 грн
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Всього: упаковка (2)
265,90
Економія: -25,90 грн
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
Всього: упаковка (1)
317,80
Економія: -77,80 грн
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/3
Всього: упаковка (3)
240,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
283,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
296,73
Економія: -44,15 грн
252,58 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлиш, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (1)
311,30
Економія: -71,30 грн
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
311,30
Економія: -71,30 грн
240,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (1)
314,75 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 25-Б
Всього: упаковка (1)
240,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
263,80
Економія: -23,80 грн
240,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
Всього: упаковка (1)
310,90
Економія: -70,90 грн
240,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Всього: упаковка (1)
263,80
Економія: -23,80 грн
240,00 грн