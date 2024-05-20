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АТОМЕР СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 150 мл, №1 - Одеса (133188) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
272,86 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
Всього: упаковка (1)
182,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Всього: упаковка (1)
274,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Піщанка, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
272,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: упаковка (2)
211,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
Всього: упаковка (1)
245,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Всього: упаковка (1)
249,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (2)
274,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
276,53 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
272,64
Економія: -30,52 грн
242,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
269,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166-А
Всього: упаковка (2)
275,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
260,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
275,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Освіти, 5
Всього: упаковка (1)
273,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Всього: упаковка (1)
275,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
275,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
317,99
Економія: -51,85 грн
266,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 1-Н
Всього: упаковка (1)
275,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1)
276,47 грн