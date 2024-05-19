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АТОМЕР СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 150 мл, №1 - Львів (133188) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
326,99
Економія: -60,85 грн
266,14 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
328,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
Всього: упаковка (1)
291,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
272,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
315,99
Економія: -49,85 грн
266,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (3)
248,97 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 90
Всього: упаковка (1)
296,99
Економія: -30,85 грн
266,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 72-А
Всього: упаковка (1)
261,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 52
Всього: упаковка (1)
276,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 22-А/1
Всього: упаковка (1)
209,36 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Бичків, вул. Грушевського Михайла, 107
Всього: упаковка (1)
225,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Всього: упаковка (1)
354,99
Економія: -88,85 грн
266,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: упаковка (2)
211,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Піщанка, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
272,61 грн
D.s.
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Пісківка, вул. Привокзальна, 13-Е
Всього: упаковка (1)
229,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
260,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Освіти, 5
Всього: упаковка (1)
273,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (3)
314,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Всього: упаковка (1)
275,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
275,18 грн