Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниСольові розчини для промивання носаАТОМЕР СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇЦіни в аптеках

АТОМЕР СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 150 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (133188) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
269,95
Економія: -27,83 грн
242,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (2)
274,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
276,53 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
269,72 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (1)
106,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (1)
247,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Всього: упаковка (1)
249,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
Всього: упаковка (1)
245,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (1)
222,52 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 7
Всього: упаковка (1)
257,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
210,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29-Б
Всього: упаковка (1)
275,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Шарикова, 29
Всього: упаковка (1)
274,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (10)
274,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (1)
275,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (2)
274,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 64
Всього: упаковка (2)
312,71 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
274,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52-А
Всього: упаковка (1)
273,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
274,75 грн