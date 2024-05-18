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IME-DC тест-смужки на глюкозу тест-смужка, №50 - Харків (108354) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
317,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
349,37
Економія: -31,58 грн
317,79 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
339,32 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
336,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
341,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
317,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
317,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
317,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
340,02 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (3)
341,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
317,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
355,91
Економія: -54,08 грн
301,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
317,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
317,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
317,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
317,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
317,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
317,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
317,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
337,41
Економія: -34,28 грн
303,13 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом