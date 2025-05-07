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Комплект д/відвідувачів (Complete set for visitor)
Комплект д/відвідувачів (Complete set for visitor)
Київ
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
153.0 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА № 1 №1
Неман
79,91
Економія при броні:
-0,44 грн
79,47
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чемерівці, вул. Центральна, 29/3
340.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА № 1 №1
Неман
60,10
Економія при броні:
-0,25 грн
59,85
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 21
450.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА № 1 №1
Неман
80,49
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
450.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА № 1 №1
Неман
79,65
Економія при броні:
-0,18 грн
79,47
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
468.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧА № 1 №1
Неман
73,35
грн
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