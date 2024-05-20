БАНДАЖ СТЕГНОВИХ СУГЛОБІВ (ДИТЯЧИЙ) розмір 3 (450), №1 - Одеса (127553) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом