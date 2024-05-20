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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 56/119, м'яка насадка, №1 - Одеса (149790) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
425,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (1)
381,16 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
463,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Преображенська, 47/16
Всього: упаковка (1)
382,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
Всього: упаковка (1)
404,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
Всього: упаковка (1)
392,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 215-А
Всього: упаковка (1)
396,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гребінка, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
407,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
392,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Шевченка, 35
Всього: упаковка (1)
386,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
397,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Церковна, 45
Всього: упаковка (1)
384,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
404,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
426,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (2)
398,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
Всього: упаковка (2)
387,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
385,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/2-А
Всього: упаковка (1)
433,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимирець, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (1)
382,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
393,10 грн