Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Зарічанська, 38 Всього: упаковка (1) 294,10 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (1) 897,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Огієнка Івана, 10 Всього: упаковка (1) 897,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 755,15 грн Забронювати