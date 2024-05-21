Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі проти грижіБАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 4 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Запоріжжя (141661) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
858,70
Економія: -89,52 грн
769,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
540,49
Економія: -19,99 грн
520,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
845,86
Економія: -92,78 грн
753,08 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
850,91
Економія: -102,61 грн
748,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
840,06
Економія: -98,63 грн
741,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
814,18
Економія: -96,69 грн
717,49 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
820,94
Економія: -77,49 грн
743,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
837,02
Економія: -67,84 грн
769,18 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
823,22
Економія: -65,61 грн
757,61 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
818,03
Економія: -84,81 грн
733,22 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
843,21
Економія: -94,91 грн
748,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
835,50
Економія: -103,26 грн
732,24 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
828,99
Економія: -128,06 грн
700,93 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
833,25
Економія: -107,43 грн
725,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
837,15
Економія: -83,47 грн
753,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
818,03
Економія: -70,65 грн
747,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
845,69
Економія: -76,73 грн
768,96 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
541,79
Економія: -21,29 грн
520,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
838,33
Економія: -77,57 грн
760,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
815,67
Економія: -61,99 грн
753,68 грн