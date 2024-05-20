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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 4 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Львів (141661) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
810,40
Економія: -99,21 грн
711,19 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (1)
634,51
Економія: -35,92 грн
598,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ковель, бульв. Лесі Українки, 33
Всього: упаковка (1)
840,77
Економія: -97,32 грн
743,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
844,97
Економія: -71,78 грн
773,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
835,42
Економія: -84,89 грн
750,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
844,97
Економія: -57,33 грн
787,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всього: упаковка (1)
842,88
Економія: -80,34 грн
762,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
837,50
Економія: -74,74 грн
762,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
816,06
Економія: -51,37 грн
764,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Шкільна, 1
Всього: упаковка (1)
856,13
Економія: -97,39 грн
758,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
Всього: упаковка (1)
849,63
Економія: -69,21 грн
780,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
Всього: упаковка (1)
835,42
Економія: -67,58 грн
767,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
812,13
Економія: -82,05 грн
730,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99
Всього: упаковка (1)
841,44
Економія: -57,81 грн
783,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
818,98
Економія: -58,22 грн
760,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
829,12
Економія: -61,28 грн
767,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
855,89
Економія: -97,15 грн
758,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
844,33
Економія: -81,57 грн
762,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
846,34
Економія: -77,16 грн
769,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (1)
556,57
Економія: -36,07 грн
520,50 грн